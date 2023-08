Bope prende monitorado após troca de tiros com rivais em Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (17), uma troca de tiros entre membros de facções rivais culminou na prisão de Eduardo Pereira, um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco (AC). O confronto armado ocorreu na rua Peru e teve como resultado a apreensão de duas pistolas.

Segundo informações fornecidas pelas autoridades policiais, Eduardo estava transitando em via pública quando foi abordado por dois indivíduos pertencentes a uma facção criminosa rival àquela à qual ele está associado. A reação rápida de Eduardo foi notável, ao perceber que os abordantes não eram reconhecíveis como parte da comunidade local. Armado com uma pistola de calibre 9mm, o monitorado imediatamente respondeu aos suspeitos com múltiplos disparos, dando início a um intenso confronto.

O veículo de Eduardo, um modelo Gol prata de placa MZW-2941, serviu de abrigo durante o tiroteio, acumulando quatro marcas de tiros em sua estrutura. Diante da resposta armada, os rivais optaram por se retirar do local e fugiram em outro veículo. A habilidade de Eduardo em se proteger atrás de seu carro evitou que qualquer pessoa saísse ferida do incidente.

Após receberem chamados de moradores alarmados, as equipes do Copom foram acionadas e as informações sobre o veículo Gol prata foram repassadas. A pronta resposta veio das forças especiais da Polícia Militar, especificamente da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), que é uma divisão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Com uma localização vantajosa, os policiais se aproximaram do veículo de Eduardo e procederam com a abordagem.

Uma revista minuciosa foi conduzida em Eduardo, resultando na descoberta de uma pistola modelo G2 de calibre 9mm, totalmente carregada com diversas munições. Entretanto, a surpresa não parou por aí, já que uma busca no veículo também revelou a presença de outra pistola, acompanhada de um carregador repleto de munições.

Diante das evidências, Eduardo foi imediatamente detido e recebeu voz de prisão. O monitorado, as armas de fogo e o veículo foram então encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que os procedimentos legais necessários fossem realizados.