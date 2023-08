Brasil precisa vencer a Jamaica para ir às oitavas da Copa; veja possíveis cenários

Alguns possíveis cenários podem acontecer para a ida direta ou não da seleção brasileira às oitavas de final. Um empate até pode dar a classificação ao Brasil, mas apenas se uma grande zebra acontecer: o Panamá vencer a França, que lidera com 4 pontos, no jogo que irá acontecer no mesmo dia e horário em que o Brasil enfrentará a Jamaica. No caso do resultado improvável, a seleção brasileira pode ser primeira do Grupo F.