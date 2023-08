Brasileiras têm joias e roupas avaliadas em R$ 8,7 milhões furtadas em hotel de Beverly Hills

De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Castro foi ao hotel das vítimas, enganou um funcionário do estabelecimento e conseguiu que ele lhe desse a chave do quarto. No momento do crime, as duas jantavam fora. O suspeito então furtou as seis malas das mulheres.

Os investigadores do FBI e do Departamento de Polícia de Beverly Hills descobriram que Castro entrou em contato por meio do Instagram com um comprador de joias de Miami. E então viajou para a Flórida na tentativa de vender os itens roubados.

“Castro disse ao comprador que queria vender jóias – um colar de diamantes e um relógio de luxo – e que não tinha os papéis para elas porque as tinha encontrado numa caixa pertencente à sua falecida mãe”, afirma o Departamento de Justiça dos EUA.

As joias oferecidas por Castro correspondiam às que haviam sido furtadas no hotel de Beverly Hills, segundo a denúncia. Em 18 de maio, o brasileiro suspeito chegou a receber US$ 50 mil pelas joias que supostamente levou para a loja do comprador em Miami.