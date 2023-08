Brasileiro: Botafogo visita Cruzeiro tentando ampliar invencibilidade

O Botafogo visita o Cruzeiro, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (5) no estádio do Mineirão, tentando ampliar a impressionante série de 8 jogos de invencibilidade (7 vitórias e 1 empate) na atual edição do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Esta sequência permitiu ao Alvinegro de General Severiano liderar a competição nacional com folga, com 43 pontos e a 12 do vice-líder Flamengo. Mas a última apresentação do Botafogo foi pela Copa Sul-Americana, competição pela qual derrotou o Guaraní (Paraguai) por 2 a 1 pela ida das oitavas de final.

Após este resultado, o técnico português Bruno Lage elogiou muito a sua equipe, em entrevista coletiva, e afirmou que espera sair com um bom resultado diante do Cruzeiro: “A equipe vem num ritmo muito bom, e é nesse ritmo que vamos nos preocupar para vencer o próximo jogo. O que importa neste momento é termos essa mentalidade para seguir jogo a jogo e somar pontos à nossa caminhada no Brasileirão”.

E o Botafogo pode chegar confiante ao confronto em Minas Gerais, pois está com o time todo à disposição, inclusive Lucas Perri, Tiquinho Soares e Marçal que foram poupados diante do Guaraní. Desta forma o técnico Bruno Lage deve escolher a seguinte equipe titular: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Victor Sá.

Ocupando a 10ª posição com 23 pontos, o Cruzeiro vive uma situação bem diferente, tentando se manter afastado da zona de rebaixamento. Mas a Raposa terá de lidar com importantes desfalques, como o do técnico Pepa, expulso no final do empate de 3 a 3 com o Athletico-PR pela última rodada do Brasileiro, e do atacante Bruno Rodrigues, que realiza um trabalho de recuperação.

Outro jogador de frente ausente é Wesley, que está suspenso. Com isso, uma possível formação do Cruzeiro para a partida é: Anderson; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva; Mateus Vital, Arthur Gomes e Gilberto.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Cruzeiro e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Rodrigo Campos. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: