Britney Spears teria pedido para funcionário a filmar nua, diz site

Britney Spears e Sam Asghari começaram a namorar em 2016 e se casaram em 2021. Entretanto, o relacionamento dos dois teria chegado ao fim após o modelo pegar uma traição da cantora com um funcionário de sua casa. O amante ainda teria filmado a artista nua em outra oportunidade.

“Sam afirmou que Britney pediu a um colaborador de sua casa para gravar um vídeo dela nua. Além disso, ele acredita que ela ficou com pelo menos um dos funcionários do sexo masculino que trabalhavam em sua casa”, disse uma fonte próxima do casal ao portal TMZ.

A fonte afirmou, ainda, que há fotos de Britney com o funcionário em posições comprometedoras. Sam teria pedido o divórcio horas depois da notícia sobre a traição se espalhar e aproveitou para se manifestar nas redes sociais.