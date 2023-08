Cada casa astrológica representa uma área da vida; saiba mais

Você já ouviu falar em casas astrológicas? Cada mapa astral é dividido em 12 partes, que podem ser maiores ou menores, dependendo da latitude em que a pessoa nasceu e também da época do ano. Essas partes são as casas na astrologia.

Todo mundo tem 12 casas no seu mapa, sendo que cada uma representa uma parte da nossa vida, desde a sua identidade até os relacionamentos e do seu trabalho à espiritualidade.

Cada casa astrológica possui um signo e pode ter um ou mais planetas. Esses elementos que mostram as características, comportamentos e potenciais de cada pessoa em cada área da vida (casa).

O QUE REPRESENTA CADA CASA

As casas são organizadas em um círculo, começando pelo ascendente, ou seja, pelo signo que estava subindo no horizonte leste no momento do seu nascimento. É a sua casa 1.

Na sequência, as casas se sucedem em ordem no sentido anti-horário, cobrindo todas as áreas da sua existência. Para ver quais signos e planetas você tem em cada Casa, faça o seu mapa astral aqui.

À medida que você explora as casas astrológicas compreende mais profundamente como diferentes áreas da sua vida estão se desdobrando e, além disso, quais aspectos precisam de mais atenção.

1. CASA DA PERSONALIDADE (ASCENDENTE)

Nesta casa, a sua identidade pessoal, bem como a forma como você se apresenta ao mundo são destacadas.Entenda mais aqui.

2. CASA DAS FINANÇAS E VALORES

Esta casa está relacionada às suas finanças, mas também valores pessoais e autoestima. Entenda mais aqui.

3. CASA DAS COMUNICAÇÕES E RELACIONAMENTOS PRÓXIMOS

A terceira casa trata de comunicação, aprendizado, mas também relações próximas. Entenda mais aqui.

4. CASA DO LAR E DA FAMÍLIA

Esta casa diz respeito à sua base emocional, bem como lar e relações familiares. Entenda mais aqui.

5. CASA DA CRIATIVIDADE E DO PRAZER

A quinta casa ilumina a sua expressão criativa, mas também paixões e relacionamentos amorosos. Entenda mais aqui.

6. CASA DA SAÚDE E DO TRABALHO

Na sexta casa, a saúde e a rotina diária entram em foco. Mas o trabalho do dia a dia também é um tema desta casa, porém não confunda com sua carreira. Entenda mais aqui.

7. CASA DOS RELACIONAMENTOS E PARCERIAS

A sétima casa trata de parcerias e colaborações. Ou seja, fala dos seus relacionamentos afetivos, mas também amorosos e/ou de negócios. Entenda mais aqui.

8. CASA DA TRANSFORMAÇÃO E DO COMPARTILHAR

Nesta casa, a transformação pessoal, a intimidade, bem como a profundidade ficam em destaque. Assim, reflita sobre o que diz essa casa perguntando. Entenda mais aqui.

9. CASA DO CONHECIMENTO E DA EXPANSÃO

A nona casa revela a busca por conhecimento. Isso porque trata desde a espiritualidade e até as grandes viagens. Entenda mais aqui.