Cafezar e Juju são finalistas da Copa Amigos do Ninho

As equipes do Cafezar e do Juju são finalistas da 1ª Copa Amigos do Ninho, torneio em homenagem ao ex-goleiro Marcos Rocha (Marcão), uma das vítimas de Covid 19 no Acre.

O Cafezar derrotou o Ninho da Águia por 3 a 1 e o Juju bateu o Pagode de Madrid por 4 a 3, nas penalidades, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Final no dia 15

A coordenação da Copa Amigos do Ninho confirmou para terça, 15, no Cafezar, a partir das 19h30, a decisão do torneio. O Cafezar “joga em casa” e chega invicto na decisão.

“Vamos fechar a competição com uma grande festa. Conseguimos promover um campeonato com amigos envolvidos e esse era o objetivo”, disse o coordenador Cristian Souza.

Torneio de futevôlei

Cristian Souza confirmou para a segunda quinzena de setembro a Copa Amigos do Ninho de Futevôlei.

“Vamos fechar o soçaite e realizar o futevôlei. A competição deve ter alguns convidados”, comentou o coordenador.