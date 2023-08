Cafezar vence o Juju nas penalidades e conquista Copa Amigos do Ninho

Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o Cafezar venceu o Juju por 4 a 3, nas penalidades, nessa terça, 15, no Clube Cafezar, e conquistou o título da 1ª Copa Amigos do Ninho de Futebol Soçaite.

A competição homenageou o ex-goleiro Marcos Rocha (Marcão), vítima de Covid-19.

“Conseguimos atingir todos os nossos objetivos com a realização da Copa. Tivemos grandes partidas e esse é somente o começo do trabalho dos Amigos do Ninho”, comentou um dos coordenadores do evento, Cristian Souza.

Os melhores da Copa

A equipe do Cafezar levou todos os prêmios individuais da competição. Lucas foi o melhor goleiro, o zagueiro Giba terminou como artilheiro com 5 gols e o volante Kinho recebeu o troféu de craque da Copa.