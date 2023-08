Caio Blat deixa a Globo após 25 anos de emissora

Caio Blat anunciou sua saída da TV Globo após 25 anos de contrato com a emissora. O ator, de 43 anos, compartilhou um vídeo com uma retrospectiva de trabalhos feitos nas telas do plim plim em três décadas.

“Essa semana encerro um ciclo de 25 anos contratado na Rede Globo. Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos”, afirmou na legenda das imagens que começam com ele aos 13 anos em Retrato de Mulher, trama de 1993.

Ao todo, o ator participou de 26 projetos, que incluem as novelas Chiquinha Gonzaga (1998), Um Anjo Caiu do Céu (2001), Da Cor do Pecado (2004), Caminho das Índias (2009) e Mar do Sertão (2022/2023). Para Caio, é possível ver o quanto ele amadureceu e cresceu profissionalmente ao longo dos anos.