Call of Duty Modern Warfare 3: veja lançamento, história e gameplay do FPS

Apesar do título, é importante não confundir este Call of Duty: Modern Warfare 3 com a versão original, lançada em 2011. Apesar do mesmo nome, os games serão diferentes, seguindo o que aconteceu com os outros jogos da série Modern Warfare. A seguir, veja mais detalhes sobre gameplay e história do novo COD.

A história de Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 começará sua campanha do ponto de onde a história do anterior terminou. Vários rostos conhecidos estão de volta, como a equipe Task Force 141, envolvendo Capitão Price e os soldados Soap, Ghost, Gaz, entre outros. O vilão Vladimir Makarov, famoso pela fase “No Russion” de Call of Duty Modern Warfare 2, volta como a principal ameaça.

A principal novidade da campanha, porém, será a liberdade. A produtora Activision e o estúdio Sledgehammer, responsável por esta versão, querem dar ao jogador o poder de decisão. Os atores dos personagens gravaram suas vozes em vários tons possíveis, que vão variar de acordo com as atitudes dos jogadores durante os embates e com as decisões tomadas conforme a campanha avança.

Jogabilidade e multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare 3 vai manter tudo que fez sucesso na série até agora, como controles dinâmicos para sua jogabilidade e configuráveis de acordo com a decisão do usuário. Já no multiplayer, a ideia é apostar na nostalgia, já que todos os 16 mapas de Modern Warfare 2 estão de volta, incluindo o mapa do Rio de Janeiro. A Activision avisou que vai modernizar todos os cenários para promover novas experiências.

A produtora garantiu ainda que vários mapas de 6v6 serão lançados após a chegada do game às lojas. Além disso, todo o progresso disponível dos players até agora na versão mais recente de Modern Warfare 2 será carregado para o novo jogo, sem nenhuma perda. Essa decisão buscar garantir que a comunidade continue unida nas conquistas das armas e partidas online.

Essa novidade também confirma que o modo Zumbi estará de volta em Call of Duty: Modern Warfare 3, já que se trata de uma das opções de jogo mais famosas da série. Agora os usuários enfrentarão também criaturas monstruosas e gigantescas, dignas de games como Resident Evil e derivados. Espere por muito mais ameaças e violência nesta modalidade cooperativa multiplayer do título.