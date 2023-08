Cameli anuncia possibilidade de voos da Azul para o Acre

Em meio à crise aérea que tem afetado o estado do Acre, o governador Gladson Cameli colocou na mesa a possibilidade de utilizar novamente uma abordagem antiga para enfrentar os desafios que têm prejudicado a conectividade da região. Em entrevista ao ContilNet, na 1ª noite do Festival do Açaí, Cameli anunciou a possibilidade de zerar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a gasolina de aviação (GAV), visando estimular a retomada dos voos e o fortalecimento do setor. Atualmente, a alíquota se encontra em 3%. Em 2018, quando assumiu o Governo do Acre, Gladson diminuiu o imposto de 25% para 3%.

A crise aérea no Acre tem impactado negativamente tanto a população quanto a economia local. Cancelamentos frequentes, redução de rotas e aumento nos preços das passagens aéreas têm dificultado a mobilidade dos cidadãos acreanos. Consciente da urgência da situação, o governador colocou como possibilidade a medida para tentar reverter esse cenário.

“Está confirmada para a primeira semana de setembro uma reunião em que vamos finalizar a possibilidade da chegada da Azul em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o que pode resultar no aumento do número de voos, bem como na redução dos preços das passagens. O incentivo como o ICMS, eu vou zerar, era 25% baixei para 3%, se for necessário, eu zero. Preciso criar condições e alternância para a nossa população de voos diurnos e noturnos e aumentar o número de poltronas aqui no Acre”, argumentou.