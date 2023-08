Caminhão que vale mais de R$ 1 milhão é exposto na Expoacre 2023; veja fotos

A Expoacre 2023 está movimentando a economia acreana com mais de R$ 100 milhões e, além de suas atrações nacionais e internacionais, também se destaca como o local ideal para oportunidades de negócios promissores.

Entre as diversas marcas presentes na exposição, a Scania tem impressionado os visitantes com seus caminhões de alto valor. Em destaque, o modelo 560 Super, 23/24, tem conquistado a atenção do público no Parque da Feira. O caminhão, classificado como de classe mediana, vem equipado com uma série de recursos atrativos, como transmissão automática, volante revestido em couro, painel de 7 polegadas, geladeira embutida, painel multimídia e ar condicionado. Todos esses atributos fazem com que o preço do veículo ultrapasse a marca de R$ 1 milhão.

Para aqueles que desejam o luxo adicional presente nos modelos premium, será necessário desembolsar a bagatela de R$ 1,2 milhões. A exposição dos caminhões tem sido um sucesso e atrai muitos interessados em fechar negócios no setor de transporte e logística.

A Expoacre continua a ser uma oportunidade ímpar para conhecer as novidades do mercado e fazer negócios que impulsionam o desenvolvimento econômico do Acre. Os visitantes podem apreciar de perto a tecnologia e qualidade dos caminhões Scania, que têm se destacado por sua inovação e conforto. A feira promete continuar surpreendendo os participantes até o seu encerramento.