Caminhões que saem do Acre para o Peru chegam a passar até sete dias na aduana

O seminário sobre Economia e Sociedade que está sendo realizado nesta sexta-feira (18) em Epitaciolândia, sob promoção da Assembleia do Estado do Acre (Aleac), é uma forma de o Poder Legislativo mostrar que tem compromissos também com o desenvolvimento econômico regional. A avaliação foi feita pelo primeiro-secretário e ex-presidente da Aleac, deputado estadual Nicolau Júnior (PP).

“É muito importante quando um Poder deixa sua sede na capital e vem ao encontro da população em busca de soluções para os problemas regionais”, disse, ao se referir à audiência pública que está sendo realizada durante todo o dia de hoje no município de Epitaciolândia. “Esta é uma região rica que precisa de um olhar diferenciado de quem tem o poder político e de decisão em relação ao desenvolvimento”, acrescentou.

De acordo com o deputado, a audiência pública seguida do seminário realizada em Epitaciolândia tem seus objetivos voltados para o futuro. “Nosso objetivo com este seminário é, juntos, enxergarmos o futuro e vermos o que a Aleac e seus deputados podem fazer e como podem contribuir para participar deste futuro com desenvolvimento”, disse.

O seminário é, na opinião do deputado, uma oportunidade que a população local tem para falar de seus problemas. Um dos principais problemas é, segundo ele, a burocracia do próprio Estado brasileiro em relação às exportações, o que atrapalha o desenvolvimento regional.

Nicolau Júnior lembrou que um caminhão que sai do Acre com destino ao Peru com produtos para a exportação chega a passar até sete dias parado na aduana brasileira na fronteira de Assis Brasil com o território peruano. A causa alegada para a demora na inspeção é que a alfândega brasileira dispõe de apenas um fiscal, enquanto que no lado do Peru o trabalho de fiscalização e liberação dos veículos e produtos é imediato. “Isso é só um exemplo dos problemas enfrentados”, disse Nicolau Júnior.

Por isso, em audiência no Ministério da Agricultura, parlamentares da área federal e estadual pediram a realização de concurso para a contratação de fiscais. “Pedimos que haja concurso com vagas locais, para a contratação de pessoal local, a fim de que os aprovados permaneçam no município e assim possamos combater este problema que dificulta a nossa pauta de exportação”, afirmou.