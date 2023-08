Campeonato de Torcidas terá Torneio Início no campo da Assefaz

Será realizado neste sábado, 19, a partir das 8 horas, no campo da Assefaz, no bairro da Floresta, em Rio Branco, o Torneio Início do VI Campeonato de Torcidas.

A competição terá as equipes do Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians e Fluminense.

“O torneio vai ser disputado em turno e returno com semifinal e final. Começamos a promover essa competição em 2016 e por causa da pandemia não realizamos o torneio em 2020 e 2021. Os jogos são bem disputados”, comentou Francisco Carlos, um dos coordenadores da competição.

Vasco é o atual campeão

Segundo Francisco Carlos, o Vasco é o atual campeão do torneio e favorito para a atual temporada.