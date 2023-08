Campeonato Estadual Feminino inicia com favoritos em campo

Inicia nesta segunda-feira (7), com rodada dupla, a partir das 15 horas, no Florestão, o Campeonato Estadual Feminino. O torneio terá sete equipes na disputa e o título vale a vaga do Acre no Campeonato Brasileiro A3 na temporada de 2024.

Primeiro jogo

Plácido de Castro e Atlético fazem o confronto de abertura do torneio. As duas entram na com investimentos bem diferentes. O Plácido terá um time caseiro e o Atlético, com boas contratações, em um dos favoritos ao título.

Segunda partida

Na segunda partida, o São Francisco joga contra o Galvez. As duas equipes são formadas por atletas da nova geração do futebol feminino e têm como primeiro objetivo uma vaga na semifinal da competição.