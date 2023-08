Campeonato Estadual vai ter sequência com mais uma rodada dupla

A primeira fase do Campeonato Estadual Sub-17 terá sequência nesta terça, 8, com mais uma rodada dupla, a partir das 14h45, no Florestão.

Atlético e Independência abrem a programação e no segundo confronto o Vasco joga contra o São Francisco.

Clássico para reabilitar

Atlético e Independência vão para o confronto em busca da reabilitação no torneio. Uma vitória irá garantir uma boa possibilidade de classificação.

Primeira vitória

Vasco e São Francisco estão nas últimas posições do grupo A e por isso o jogo é um duelo direto por uma vaga na fase de mata mata da competição.