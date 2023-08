Carioca que construiu família no Acre aproveita Festival do Açaí com bebê

No primeiro dia do Festival do Açaí, a equipe do ContilNet encontrou uma família formada por três pessoas de lugares diferentes: a mãe feijoense, o pai carioca e a filha do casal, rio-branquense.

O pai, Igor Guerra, contou que ano passado esteve em Feijó para o Festival do Açaí, mas ainda não conhecia a feijoense Keuli Maciel. Além da família ser formada por pessoas de diferentes lugares, outro fato que chamou atenção é que o casal estava passeando com a filha, a pequena Catarina, de menos de 1 mês.

Segundo Igor, a família, que reside em Feijó, precisa prestigiar o Festival do Açaí, que é um evento importante para os feijoenses, e escolheu as primeiras horas devido ao movimento ser mais tranquilo.