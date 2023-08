Campeão olímpico, ex-comentarista do grupo Globo e, agora, coordenador de esportes do Estado, Carlão Gouveia, é o convidado do Podcast ContilNet Esportes.

No bate papo programado para começar às 16 horas, ao vivo, no www.contilnet.com.br, Carlão Gouveia fará uma avaliação dos primeiros três meses de trabalho e os planos para os próximos três anos para o esporte acreano.