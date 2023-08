Carolina Dieckmann nega investida de José Loreto e esclarece boatos

Carolina Dieckmann usou as redes sociais para colocar um ponto final nos boatos de que José Loreto estaria dando em cima dela. A atriz compartilhou um clique ao lado do ator e de Sheron Menezzes, que fazem parte do elenco da novela Vai na Fé, da Globo, e negou as investidas do ex-marido de Débora Nascimento.

“Postando essa foto roubada do zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais!!! Beijão para geral”, escreveu na legenda, nessa quarta-feira (2/8).

Tudo começou após José Loreto se envolvem em uma polêmica com os ex-BBBs Eslovênia e Lucas Bissoli.

Após Lucas dizer que o ator deu em cima de sua namorada, o artista veio a público pedir desculpas pelo ocorrido, disse que apenas a chamou de “gata” e afirmou que não sabia que eles namoravam.