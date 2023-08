Carro forte tomba após acidente na Via Verde, em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite desta terça-feira 22, na Via Verde, na região do Amapá, quando um carro forte da empresa VIP tombou sobre um veículo Palio, em Rio Branco (AC).

De acordo com testemunhas oculares, o acidente aconteceu no início da noite desta terça, quando o carro forte transitava pela Via Verde. Ao precisar frear bruscamente devido a uma situação de tráfego à sua frente, o veículo da VIP teve suas rodas travadas, perdendo o controle e tombando de maneira violenta. O impacto foi tão intenso que o carro forte acabou batendo na lateral de um veículo Palio que trafegava ao seu lado.

As equipes de resgate foram acionadas imediatamente, e tanto os ocupantes do carro forte quanto o motorista do Palio foram resgatados com auxílio de paramédicos. Felizmente, todos os envolvidos no acidente sofreram apenas ferimentos leves, sendo prontamente atendidos no local e liberados em seguida.

O tráfego na Via Verde foi severamente afetado devido ao acidente, causando longos engarrafamentos nas vias adjacentes. A empresa VIP ainda não emitiu um comunicado oficial sobre o ocorrido.