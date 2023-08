Carta de Compromisso prevê início de exportações e importações com logística exclusiva

A carta compromisso assinada na noite desta terça-feira, dia 1, no encontro de comércio exterior promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) e a Asociación de Productores Del Valle Sagrado de Los Incas, prevê o início de exportações e importações com logística exclusiva.

A assinatura do protocolo aconteceu no Encontro do Comércio Exterior, no auditório institucional do Parque de Exposições Widi Viana. Pelo Acre, assinaram o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, a presidente da Anac, Waleska Bezerra. A comitiva peruana foi representada por Alejandro Salinas, diretor comercial da empresa Andino Importação e Exportação.

O evento que também debateu sobre o fortalecimento do corredor interoceânico Amazônia Ocidental, contou com a participação de representantes da Adex que presta serviços para entidades peruanas associadas em gestão de importação e exportação de produtos.

Com o tema: Adex – abrindo um mundo de oportunidades, Lizbeth Susana Punasunco apresentou o portifólio de produtos de importações, tendências de consumo para empresários acreanos. “Em dez anos a balança comercial do Peru tem um registro histórico de superavit ultrapassando os 10 bilhões de dólares com destaque para minérios”, destacou Susana.

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, apresentou as potencialidades do setor produtivo do Acre para empresários peruanos. Entre os presentes, representantes da Asociación de Productores Del Valle Sagrado de Los Incas, Alberto Valcarcel, o gerente de Desarrollo Economio de La Municipalidad de Lares, Bayona Soto e o presidente da empresa Marasal, Edwing Pizarri.

“O objetivo dos encontros que acontecem até a próxima quinta-feira na Expoacre é aumentar o portifólio de exportações de produtos acreanos para o Peru e possibilitar novas importações. Todo esse volume de negócios pelo corredor interoceânico. A determinação do governador Gladson Cameli é de geração de oportunidades”, comentou Assurbanipal Mesquita.

A presidente da Anac, Waleska Bezerra, avaliou que com uma logística exclusiva de exportação e importação, “sai de cena o atravessador, com isso, produtos peruanos já nacionalizados chegarão à mesa dos acreanos com preços mais acessíveis. A troca de informações entre os empresários vai aperfeiçoar a rota comercial que passa pelo Acre com a exportação dos nossos produtos”.

Beto Moretto, que representou o setor de alimentos da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), falou das portas abertas para as relações comerciais entre os dois países. Para ele, a ampliação dos negócios é uma realidade. “Para minha surpresa temos participado nesses três dias de feira de várias rodadas de negociações que vão ampliar as relações comerciais.

“A promoção dos negócios têm ocorrido tanto em nossa estande de café como na produção de soja, milho e farelos. A importação dos produtos peruanos está confirmada com gestão de novos produtos ofertados na feira”, garantiu Moretto.

Caravana acreana vai participar da Expoalimentária no Peru

O titular da Seict, Assurbanipal Mesquita e representantes da Adex e da Fieac, alinharam a participação do Acre na Expoalimentária – maior feira de alimentos e bebidas latino-americana, que acontece no final do mês de setembro, Centro de Exposiciones Jockey, em Lima.

“As prospecções de negócios realizadas na Expoacre serão confirmadas na Expoalimentária. É uma oportunidade de se ampliar mercado neste que é o maior evento de alimentos e bebidas da América”, disse Assurbanipal Mesquita.

O vice-presidente da Fieac, João Paulo Pereira, disse que a manifestação de interesses de ampliar as exportações e importações entre Acre e províncias peruanas é promissor para a economia acreana. “Falamos há décadas dessa rota, porém, as oportunidades nunca estiveram tão evidentes como agora. Estamos com um pé na Expoalimentária”, detalhou Pereira.

A agenda trinacional tem uma nova rodada de negócios nesta quarta-feira, dia 2. A Anac promove encontro com empresas coligadas: Dom Porquito, com o tema: Prospecção de Investidores na suinocultura e a empresa Agout que vai debater sobre o Manejo Sustentável na Industria.