Casal é preso dentro de barco com mais de dois quilos de drogas no interior do Acre

Policiais militares do 2º Pelotão destacado de Santa Rosa do Purus, pertencentes ao 8º Batalhão de Polícia Militar, realizaram no último sábado (5) mais uma significativa apreensão de entorpecentes. Desta vez, um casal foi detido após ser pego em flagrante transportando uma quantidade considerável de drogas, durante uma ação policial desencadeada na zona rural da região.

De acordo com informações obtidas pelas autoridades, o casal havia embarcado em uma canoa no porto de Manoel Urbano, com destino a Santa Rosa do Purus. A denúncia chegou aos policiais, que agiram rapidamente e se deslocaram em um barco para interceptar os suspeitos ao longo do rio Purus.

Após cerca de quatro horas de viagem, a equipe policial conseguiu realizar a abordagem ao casal, encontrando-os com uma quantidade significativa de drogas em seus pertences. Na revista minuciosa, os PMs descobriram que o casal estava transportando 519 gramas de cocaína e 1 quilo e meio de maconha. Além das drogas, também foi apreendida a quantia de 1.006 reais em dinheiro vivo.

Diante do flagrante delito, o casal foi detido e conduzido à Delegacia de Santa Rosa do Purus, onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis. A apreensão dessas substâncias ilícitas representa mais uma ação bem-sucedida da polícia no combate ao tráfico de drogas na região.