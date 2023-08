Caso de Coqueluche confirmado na fronteira deixa municípios do Acre em alerta

O município de Brasiléia iniciou um plano de ação para prevenir os riscos de um possível contágio de coqueluche na região, após a confirmação de um caso da doença na cidade vizinha, Cobija, na Bolívia.

Após veiculação da notícia das mídias, a saúde do município buscou informações e confirmou o caso. O secretário de saúde de Brasiléia, Francélio Carneiro, disse que entre as medidas adotadas estão a intensificação da verificação da situação vacinal das crianças e vacinação dos não vacinados, além da busca ativa de pessoas com sintomas característicos da doença.

Apesar de não haver casos ou suspeitas de coqueluche nos municípios acreanos, em Epitaciolândia, as medidas também estão sendo adotadas, informou o gerente de Vigilância em Saúde, Jailson Souza. Na próxima segunda-feira (14), a saúde do município vai se reunir e definir ações e estratégias para prevenir um possível contágio da doença.

O que é a coqueluche?

A coqueluche, também conhecida como pertussis ou tosse comprida, é uma doença respiratória infecciosa causada pela bactéria Bordetella pertussis, que afeta o sistema respiratório e provoca tosse seca e persistente que normalmente é acompanhada por um som agudo, além de também poder haver febre, mal estar geral e coriza.

Essa doença é mais comum de acontecer em crianças com menos de 6 meses que não foram vacinadas, mas também pode surgir em crianças, adolescentes e adultos que não possuem o esquema vacinal completo.

Sintomas

Os sintomas da coqueluche costumam surgir entre 7 a 10 dias após o contato com a bactéria e o sintoma mais característico é a tosse seca e contínua que termina em uma inspiração prolongada e profunda, gerando um som agudo. Outros sintomas que podem estar presentes na coqueluche são nariz escorrendo e vômito após inspiração forçada.

Em caso de suspeita o paciente deve ir ao pediatra ou clínico geral, pois assim é possível iniciar o tratamento imediatamente e prevenir o desenvolvimento de complicações, como infecção de ouvido, pneumonia, desidratação, convulsão, alterações cerebrais e, nos casos mais graves, morte.

Transmissão

A coqueluche é uma doença infecciosa altamente transmissível, podendo a transmissão acontecer por meio do contato de uma pessoa não vacinada com outra infectada, assim como por meio da inalação de gotículas com bactérias liberadas quando a pessoa infectada tosse, espirra ou fala.