Cavalgada da Expoacre Juruá acontece no último dia de feira; veja regras

A cavalgada da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, acontece no último dia de feira, domingo (3). Neste ano, não será permitida o consumo de bebidas dentro do Parque de exposições.

A concentração da cavalgada acontece a partir das 9h, na rotatória do bairro Cohab. Diferente dos outros anos, vai até à Arena Juruá, totalizando 8km de percurso.

Serão permitidas apenas duas pessoas por quadrículos e será estritamente proibido o transporte de pessoas nas carrocerias das caminhonetes. Automóveis adaptados com sons automotivos serão liberados. As bebidas serão liberadas somente durante o trajeto, mas não será permitida a entrada na área do parque de exposições.

Os donos dos cavalos para participar da cavalgada, devem procurar o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) de Cruzeiro do Sul, para emitir a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o trânsito de animais.

A Expoacre Juruá 2023 acontece entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405.