Cebraspe é a banca do concurso da Sefaz Acre; veja os salários e vagas

Foi publicado o extrato de contrato entre a Secretaria de Fazenda do Acre e o Cebraspe, banca organizadora do concurso Sefaz AC. O documento foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta sexta-feira (19).

O documento também estabelece o valor da taxa de inscrição para cada cargo. Para os postos de técnico da fazenda estadual o taxa será de R$ 90; para os de contador e especialista da Fazenda Estadual o valor sefrá o mesmo, R$ 153. Já os candidatos ao cargo de auditor da Receita Estadual terão que desembolsar R$ 247.

Panorama concurso Sefaz AC

Ao todo, o certame ofertará 164 vagas de níveis médio e superior, a serem distribuídas da seguinte forma:

Técnico da Fazenda Estadual (nível médio) – 60 vagas;

Auditor da Receita Estadual (nível superior) – 48 vagas;

Contador (nível superior) – 9 vagas;

Especialista da Fazenda Estadual (nível superior) – 47 vagas.

Salários do concurso Sefaz AC

Os aprovados no certame receberão os salários iniciais abaixo: