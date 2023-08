Cerca de 200 famílias já estão inscritas no aluguel social após desapropriação no Irineu Serra

O governo do Estado anunciou nesta quinta-feira (24), que aproximadamente 200 famílias foram inscritas no Aluguel Social, após a desocupação que ocorreu na comunidade do Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, ocorrida nas últimas semanas.

Além disso, aqueles moradores que não tem para onde ir, foram encaminhados para o Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito.

“O governo vem dando todo o suporte e apoio social e psicológico para quem está na Expoacre. Para que as crianças não fiquem sem ir à escola, por exemplo, disponibilizamos um carro para levá-las, além de garantir a segurança do espaço, junto à Polícia Militar”, frisou o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Alexander de Carvalho.

O governo pretende ainda construir um conjunto habitacional na área do Terra Prometida, que deverá ser destinado à essas pessoas. Os recursos estão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado pelo presidente Lula, na volta do Minha Casa, Minha Vida.