Chelsea e Mônaco conquistam classificações na Supercopa

Em mais uma rodada com partidas equilibradas no Álvaro Dantas e Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) nessa terça-feira (29), foram definidas as equipes classificadas para fase de quartas de final da Supercopa de Futsal.

O Chelsea bateu o Santa Inês por 8 a 3 e o Mônaco derrotou o Pragod por 2 a 1. Os outros resultados foram: Cafú Auto Peças 4 x 3 Galácticos , Vila Cabral 2 x 0 Real Sociedade e Vitrine das Cores 4 (2) x (1) 4 Pelada do Aníbal.

Critério técnico

Mesmo derrotados, Pelada do Aníbal, Paragod e Galácticos “foram salvos” pelo critério técnico e seguem na disputa do título.

Duelos das quartas

Pelada do Aníbal x Café Auto Peças

Chelsea x Vitrine das Cores

Na quinta-feira (31) a partir das 19 horas, No Álvaro Dantas

Galácticos x Vila Cabral

Pragod x Mônaco

Na quinta-feira (31), a partir das 19 horas, no CIE