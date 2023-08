Churrasco de família termina com homem esfaqueado no interior do Acre

Um evento em família promovido nesse último final de semana no Ramal do Paraíso, zona rural de Sena Madureira, terminou da pior forma possível. Um morador foi atingido com pelo menos duas facadas, sendo preciso encaminhamento do mesmo para Rio Branco em razão da gravidade dos ferimentos.

De acordo com informações da capitã Ivanise Pontes, comandante do 8º BPM, vítima e autor participam de um churrasco quando, em determinado momento, vieram a se desentender. De posse de uma arma branca, o acusado efetuou duas perfurações no morador e em seguida evadiu-se do local.

Socorrido por populares, a vítima, inicialmente, deu entrada no Pronto-Socorro do Hospital João Câncio Fernandes e, em seguida foi transferido para a capital, onde permanece internado.

Tão logo tomou conhecimento do caso, a Polícia Militar deslocou-se para o determinando ramal, entretanto, não conseguiu encontrar o infrator. O motivo da discussão que resultou nas facadas também não foi revelado.