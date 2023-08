CNH Social: governo divulga lista com 5 mil contemplados pelo programa

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Transito (Detran-AC), publicou a lista com os nomes dos selecionados para participar do programa CNH Social, nesta quinta-feira (17), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os 5 mil selecionados terão o prazo de 10 dias úteis para realizar sua matrícula, munido do CPF, carteira de identidade ou equivalente, comprovante de endereço e comprovante de matrícula online (passaporte – CNH Social), os quais deverão ser apresentados, originais e cópias, ao atendente do Detran para abertura do Renach.

O candidato selecionado para o município de Rio Branco deverá comparecer à Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Avenida Ceará, n 3059, Bairro Jardim Nazle, já o candidato selecionado para cidades do interior do Estado do Acre deverá comparecer a CIRETRAN da localidade.

Os candidatos selecionados deveram obedecer aos prazos abaixo:

10 dias corridos uteis para realizar a abertura do RENACH , coleta de biometria e fotografia;

10 dias corridos para realizar os exames médicos e psicológicos;

30 dias corridos para realizar exame toxicológico;

10 dias corridos para iniciar as aulas teóricas de direção;

30 dias corridos para conclusão das aulas teóricas de direção;

10 dias corridos para realizar o exame teórico de direção, após conclusão das aulas teóricas;

10 dias corridos para iniciar aula prática de direção, após aprovação em exame teórico;

60 dias corridos para conclusão das aulas práticas de direção;

10 dias corridos para realizar o exame prático de direção, após conclusão das aulas práticas;

10 dias corridos para marcar o reteste, após reprovação em exame teórico ou prático de direção.

Veja lista: