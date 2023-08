Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida no PS de Rio Branco

A motociclista Marineide de Souza Almeida, 55 anos, ficou ferida após colidir com um carro na tarde desta quinta-feira (17), próximo a Escola Glória Perez, na estrada Jarbas Passarinho, no bairro Placas, em Rio Branco (AC).

Segundo informações das autoridades de trânsito, Marineide trafegava no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Shineray 50Q, de cor vermelha e placa SHA-4B71. De forma inesperada, um carro modelo Corsa Classic, também de cor vermelha, que trafegava no mesmo sentido, acabou colidindo com a moto.

Com o impacto, Marineide foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. O motorista do veículo permaneceu no local e, após a vítima acordar, eles realizaram um acordo verbal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos à vítima. Depois de estabilizada, Marineide foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde estável.