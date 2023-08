Colunista afirma que Bella Campos e MC Cabelinho já reataram namoro

Bella Campos anunciou o fim do namoro com MC Cabelinho após uma suposta traição do funkeiro e, posteriormente, excluíram as fotos juntos das redes sociais. Entretanto, de acordo com Flávio Ricco, o ex-casal já teria reatado a relação.

“Depois de todo o disse me disse nas redes sociais, ontem mesmo já circulava a informação, entre atores que trabalharam em Vai na Fé, que Bella Campos e MC Cabelinho decidiram dar uma nova chance ao namoro”, publicou o jornalista. Ainda segundo o colunista, “a torcida dos colegas por um final feliz é enorme”.

Bella Campos usou as redes sociais, na noite dessa segunda-feira (28/8), para anunciar o fim de seu relacionamento com MC Cabelinho, após os rumores de traição, por parte do cantor, que vieram à tona no último domingo (27/8).

No texto, publicado nos Stories do Instagram, a atriz revela que esperou um pronunciamento público do funkeiro, o que não aconteceu.

“Oi, gente. Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição”, iniciou Bella.

“Os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar”, afirmou.