Com 50 vagas, governo promove curso de fotografia para profissionais da comunicação do Juruá

Com 50 vagas, o governo do Acre oferece um curso de fotografia digital com o fotojornalista Marcos Vicentti, na próxima segunda-feira (28), às 8h30, no Auditório do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em Cruzeiro do Sul. O curso, que é oferecido através da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), é voltado para assessores do governo e profissionais da imprensam que atuam no Vale do Juruá.

As inscrições estarão abertas até às 18h deste sábado, 26. Para se inscrever, basta acessar o formulário: Curso de Fotografia Digital.

O curso é voltado para a área de fotografia e assessoria, buscando valorizar a imagem do assessorado: organização do espaço, do fotógrafo e do fotografado, mostrando-o de forma positiva. “Trabalharemos a parte técnica, como luz, diafragma e obturador, além de técnicas para quem usa o celular, tudo focado na foto institucional”, afirma o fotógrafo Marcos Vicentti ao site Agência de Notícias do Acre.

“A iniciativa de levar esses cursos para Cruzeiro do Sul é para que os profissionais da Secretaria de Comunicação, na região do Juruá, estejam tão bem preparados e assistidos quanto os profissionais de Rio Branco. A novidade é que esse curso está aberto para os profissionais de outras secretarias e imprensa. O governador Gladson Cameli mostra preocupação com os profissionais da Comunicação, para que todos possam estar preparados a prestar um trabalho cada vez mais excelente”, destaca a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.

Quem é Marcos Vicentti?

Marcos Vicentti, conhecido como Marcão, é um fotógrafo premiado com mais de 20 anos de experiência na fotografia documental, jornalística e assessoria de imprensa. Atualmente, trabalha na Secretaria de Estado de Comunicação, contribuindo como um dos principais fotógrafos da equipe do governador Gladson Cameli.

Além disso, Marcos Vicentti foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Acre; ganhou a medalha de bronze na categoria Imagem Destacada/Cena de Rua, no Grande Prêmio Fotografe, de 2021, premiação internacional de fotografia; medalha de bronze no prêmio nacional da Revista Fotografe Melhor, em 2021; e recebeu menção honrosa do Prêmio Nacional Esso, em 2005.