Com a alta no preço da gasolina, vale a pena abastecer com etanol? Entenda

Para saber qual é a melhor alternativa para abastecer o carro, o consumidor deve aprender uma conta simples. A premissa é que vale mais a pena escolher o etanol quando o litro do álcool custar até 70% do preço do litro da gasolina. Para conferir qual combustível oferece maior vantagem basta seguir os passos abaixo:

-Multiplique o valor da gasolina por 70% (ou 0,7); -Compare com o preço cobrado pelo etanol; -O que for mais barato compensa mais.

O GLOBO simulou um aumento de 6% no valor da gasolina nas bombas, tendo como base o último levantamento de preços publicado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), que compreende os dias entre 6 e 12 de agosto.

Gasolina vence preço do etanol na maioria das capitais

O repasse médio ao consumidor foi estimado por analistas e empresas especializadas no assunto. Considerando que o preço do etanol se mantenha no mesmo patamar da semana passada, deve valer mais a pena abastecer com gasolina na maior parte das capitais.

Na média da última semana, o litro da gasolina em Porto Alegre (RS), por exemplo, custava R$ 5,55. Após o reajuste, ficaria em R$ 5,88. Multiplicando R$ 5,88 por 0,7, teremos R$ 4,11. O litro do etanol na capital gaúcha, porém, custava R$ 4,49 na semana passada. Comparando os dois valores, sai mais barato abastecer o carro com gasolina.

Em sete capitais, o etanol pode vir a ser a melhor escolha: Belo Horizonte (MG); Brasília (DF); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Goiânia (GO); Manaus (AM) e São Paulo (SP). Destas, antes do reajuste da gasolina, era mais vantajoso abastecer com o etanol apenas em Brasília e Campo Grande.

Também tinham o álcool como melhor opção Belém (PA), Boa Vista (RR), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC).

Agora, em Curitiba e no Rio de Janeiro não deve haver diferença entre abastecer com etanol ou com gasolina. Nas duas cidades, ao reajustar em 6% o preço da gasolina da semana passada e multiplicar por 70%, o valor final encontrado é o mesmo cobrado pelo etanol.

Antes do reajuste, valia mais a pena abastecer com etanol em Curitiba. No Rio, com gasolina.

Florianópolis, Belém e Boa Vista também mudaram de lado: se antes o etanol era mais econômico, a previsão é de que agora a gasolina saia mais em conta.

O ideal é que o consumidor sempre faça essa continha ao abastecer, sobretudo porque os valores variam entre os diferentes postos e localidades. Mas, considerando os patamares registrados pela ANP na semana passada, confira o que deve ser mais vantajoso em cada capital:

Onde deve valer mais a pena abastecer com gasolina?