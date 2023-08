Com altas temperaturas, consumo de energia cresce mais de 80% no Acre em agosto

As altas temperaturas registradas no mês de agosto causou um aumento no consumo de energia no Acre. Até a penúltima semana do mês de agosto, foi registrado um aumento de 88% em comparação com a mesma semana no ano anterior, em 2022. O número é um levantamento da Energisa, que diz ainda que o consumo em agosto de 2023 já supera o total do mês em 2022, registrando um aumento de 21%.

A Energisa também afirma que tomou medidas preventivas para o período de altas temperaturas, e ampliou subestações, alimentadores e transformadores.

Com o aumento de consumo, a concessionária também recomenda que os clientes procurem a empresa quando houver necessidade de aumento de carga, por exemplo, quando moradores de uma casa adquirem aparelhos como ar-condicionado, geladeira ou freezer, devem comunicar para que o fornecimento seja ajustado, e assim evitar quedas ou falhas na distribuição de energia.

Ainda segundo a empresa, esse ajuste no fornecimento de carga não tem impacto na conta de energia, já que a fatura considera apenas o consumo e tarifas.