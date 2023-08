Com apoio da Anac, Dom Porquito expõe pratos argentinos feitos com seus produtos na Expoacre

Quem foi ao estande da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A.) nesta segunda-feira (31), pode saborear algumas delícias da culinária argentina, preparadas com produtos Dom Porquito, empresa coligada a Anac, fabricante das marcas Mister Pig e Sabbor.

A ação, realizada pelo governo do Acre, por meio da Anac e pela Dom Porquito Agroindústria, com apoio da Seict, teve como objetivo potencializar a divulgação dos produtos das empresas coligadas a Anac, dentre elas a Dom Porquito, indústria de suínos, localizada em Brasiléia, e a Agouti, fabricante de pisos em madeira, instalada em Xapuri, empresas prósperas, que atendem o mercado externo e exportam para vários países.

“Nosso muito obrigada a toda equipe Dom Porquito. Obrigada ao Chefe Rubem Maciel (Rubão), estava tudo muito saboroso. Nossos agradecimentos também a indústria de bebidas Cristal pela parceria, ao Sebrae e Fieac, importantes parceiros do governo nesta Expoacre 2023”, disse a presidente da ANAC, Waleska Bezerra.

“Obrigada, de coração, a todos que nos prestigiaram. Seguimos durante toda a Expoacre, no estande da Anac, mostrando o potencial de negócios no nosso estado, somando forças com ações para gerar emprego e renda, que é o objetivo maior do governo Gladson Cameli”, completou a presidente.

Com informações da Assessoria Anac