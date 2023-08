Com apoio do Sebrae, espaço da piscicultura traz tanques com diversas espécies na Expoacre

O Sebrae Acre, além do Galpão da instituição, também está presente em um espaço de piscicultura na Expoacre 2023, no Parque de Exposições Wildy Viana, no 2º distrito de Rio Branco (AC). Segundo Rina Soares, analista do Sebrae, o ambiente é destinado para a piscicultura e traz sete espécies de peixes.

“A gente está fazendo a demonstração das várias áreas que a gente trabalha com os produtores rurais e é bem interessante porque a gente trouxe uma demonstração de todo o trabalho que é feito dentro da técnica”, explica.

Segundo Rina, o ambiente tem um produtor representando o grupo para dar orientações para o público que está procurando informações a respeito da atividade da piscicultura. “O Sebrae apoia essa atividade com vários projetos de piscicultura em diversos municípios. A gente atende praticamente o estado inteiro e atualmente a gente está em uma faixa de mais ou menos 250 produtores atendidos com as consultorias de especialistas e tem a assistência técnica também, em parceria com o Senac”, explica.

Rina disse ainda que é necessário que o produtor tenha a relação correta da técnica, a técnica correta para o abate, a comercialização e o Sebrae apoia o produtor do início ao fim. “É uma ação que achamos que é fundamental para o projeto, que é a central de negócios onde eles compram e vendem em conjunto, há diversos mas vantagens”, explica.

Nos tanques, o Sebrae mostra as espécies tambaqui, pirapitinga, pintado, matrinxã, curimatã, piau e pirarucu, desde os peixes menores até os maiores.