Com atração nacional, Festival celebra ideais deixados em carta de Chico Mendes

O Festival Jovens do Futuro acontece no dia 6 de setembro, na Concha Acústica, em Rio Branco. O evento é inspirado em uma carta deixada pelo ativista ambiental Chico Mendes, três meses antes de sua morte, aos jovens a frente de sua época.

Organizado pelo Comitê Chico Mendes realizará o festival tem como objetivo celebrar o legado do líder seringueiro para engajar as juventudes na luta por justiça climática e na construção de uma nova sociedade. A data foi escolhida em virtude da data que marca o início da revolução citada por Chico Mendes em sua carta. Confira:

“Atenção jovem do futuro – 6 de setembro do ano de 2120, aniversário ou primeiro centenário da revolução socialista mundial, que unificou todos os povos do planeta num só ideal e num só pensamento de unidade socialista, e que pôs fim a todos os inimigos da nova sociedade.

Aqui ficam somente a lembrança de um triste passado de dor, sofrimento e morte. Desculpem. Eu estava sonhando quando escrevi estes acontecimentos que eu mesmo não verei. Mas tenho o prazer de ter sonhado”.

Em sua 4ª edição, o evento vai reunir estudantes, universitários, professores e ativistas em torno de uma causa: a preservação da natureza e a defesa das florestas e a união dos povos.

O festival contará com apresentações de diversos artistas acreanos e uma atração nacional, o cantor Rincon Sapiência.

O evento tem início a partir das 17h30, com entrada gratuita e terá as seguintes atrações locais: Grupo Huni Kuī Duda Yube Shawãbu, Brenn Souza, Marcos Luanderson, Larissa Mendes, Kétila Oliveira, Maya Dourado, Saliza, Duda Modesto, Abigail Sunamita, Kaemizê, Spartakus, SayaJeans Crew, Batalha de MCs, Dj Lilly.

Para Thalita Vasconcelos, uma das organizadoras do festival, o evento é um movimento de unidade em prol do desejo de mudança na sociedade.

“A partir desta carta o Comitê Chico Mendes começou a realizar o evento, em 2020, no dia 6 de setembro, data em que ele assinou a carta. É um momento de reunir a juventude que tem o interesse em comum de mudança de realidade, de transformação, esse desejo de frear a devastação e a crise climática. Essa unidade que o Chico sonhou é a unidade que queremos”, ressaltou.