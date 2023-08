Com autoridades do MEC, Câmara dos Deputados promove audiência sobre fechamento da U:verse

Requerida pela deputada federal Socorro Neri (PP-AC), a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, vai realizar na próxima segunda-feira (28), uma audiência pública para tratar sobre o encerramento das atividades do Centro Universitário U-Verse, que fechou as portas no última mês.

A parlamentar, que compõe a bancada da Educação na Câmara, destacou que o fechamento da instituição causou danos e transtornos à sociedade acreana, além de frustar as expectativas de vários estudantes.

“O cenário torna-se ainda mais preocupante devido à falta de garantias por parte da U:Verse de que os estudantes seriam devidamente absorvidos por outras instituições para dar continuidade aos seus cursos. Tal fato é particularmente problemático, considerando que a organização curricular da U:Verse é anual, enquanto as demais instituições de ensino superior particulares do Acre seguem um calendário letivo semestral”, acrescentou Neri.

Os convidados para a reunião são:

HELENA MARIA SANT’ANA SAMPAIO ANDERY

Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES/MEC

RAFAEL ARRUDA FURTADO – presença confirmada

Diretor de Supervisão da Educação Superior da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (DISUP/SERES) – MEC

DAYAN MOREIRA

Promotor de Justiça Titular da Promotoria do Consumidor – MPAC

LUIZ ANTÔNIO CORRÊA

Reitor do Centro Universitário no Acre – U:Verse

AMABILE APARECIDA PACIOS – presença confirmada

Vice-Presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares – FENEP

ALYSSON MASSOTE CARVALHO

Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – CNE

LUIZ FELIPE GADELHA MORAES – presença confirmada

Aluno do Centro Universitário no Acre – U:Verse