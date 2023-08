Com crise aérea no Acre, Sesacre se posiciona sobre pacientes do TFD

Nesta semana, a discussão sobre a crise aérea no Acre ganhou repercussão nacional e virou pauta na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e na bancada federal acreana.

Com a crise aérea, uma preocupação em relação à Saúde Pública surgiu: a questão dos pacientes do TFD, que precisam fazer tratamento de câncer fora do estado e necessitam viajar frequentemente.

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), disse ao ContilNet que a situação dos pacientes não foi afetada com a crise aérea. A assessoria de imprensa da pasta lembrou que uma empresa privada é contratada para realizar as viagens e que os voos não são os comerciais. “A grande maioria dos casos não tem tido problema porque conseguem marcar a viagem com antecedência”, disse.

Porém, em casos mais emergentes, que precisam viajar de última hora, a Sesacre informou que pacientes já encontraram alguma dificuldade.

Problema debatido na Casa do Povo

Hoje, Rio Branco é atendida apenas por duas companhias aéreas que operam com um voo cada. Com a escassez de voos, a procura por vagas disparou, e os preços, também.

Na intenção de buscar junto aos setores responsáveis uma solução imediata para o problema, o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga e o primeiro secretário Nicolau Júnior, se reuniram com os demais deputados na última quinta-feira e anunciaram uma “força tarefa” do legislativo para cobrar o aumento na oferta de voos.

Ministro deve receber deputados

Ainda na última semana, o presidente da Aleac anunciou que a bancada federal do Acre e uma comissão de deputados estaduais serão recebidos pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França.