Com descontos de 40% em todos os itens, Shopping do Lar faz mega promoção em Rio Branco

A loja Shopping do Lar, localizada no Centro de Rio Branco, realiza uma mega promoção com toda loja com 40% de desconto. As ofertas são por tempo limitado, com início neste sábado (11).

Segundo a proprietária da loja, Myrian Pinheiro, apenas o Shopping do Lar do Centro haverá as promoções. No período da promoção não haverá trocas e devoluções de produtos.

Os pagamentos poderão ser feitos no pix, dinheiro, débito e crédito à vista. No período da promoção não será realizado parcelamentos.

O Shopping do Lar está localizado na Rua Marechal Deodoro, 244, no Centro de Rio Branco, próximo ao Hotel Terra Verde. O horário de funcionamento é das 8h às 18h, de segunda à sábado, das 9h às 13h nas domingos e em datas festivas.