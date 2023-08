Com dois filhos, modelo da Guatemala é 1ª mãe da história a disputar o Miss Universo

Michelle Cohn em foto publicada no Instagram – @michellecohnb no Instagram

Na noite de domingo (6), a modelo Michelle Cohn fez história ao tornar-se a primeira mãe a se classificar para o Miss Universo. Ela se qualificou para o mundial após ser coroada como a nova Miss Universo Guatemala 2023, em concurso realizado na capital do país, localizado na América Central. Aos 28 anos, Michelle é mãe de duas crianças: o menino Luca, de 6 anos, e a pequena Beli, de 2 aninhos.

“Quero usar a plataforma do concurso para ser um exemplo de superação para a sociedade, que minha mensagem inspire e perdure para que mais pessoas sigam sonhando e trabalhando por seus sonhos, não importando suas condições de vida”, disse ela à imprensa local. Michelle disputou a coroa com outras 15 candidatas e sucede no trono Ivana Batchelor, vencedora do título de 2022. Vale dizer que a Guatemala nunca venceu o Miss Universo.

Formada em imagem pública e meios de comunicação pela Galileo University, na Cidade da Guatemala, ela é uma das modelos profissionais mais requisitadas de seu país e atualmente tem 60 mil seguidores nas redes sociais. Michelle também é apresentadora de TV e de rádio, empresária, dona de uma marca de trajes de banho e já representou a Guatemala em outros dois grandes concursos de beleza: Miss Grand International e Miss America Latina del Mundo, ambos em 2013.

Sua participação no atual concurso só foi possível após a decisão histórica do Miss Universo de mudar as regras da competição, criada em 1952. Em agosto passado, a organização mundial comunicou que, a partir de 2023, começaria a aceitar mulheres que sejam ou foram casadas, assim como grávidas ou que tenham filhos. A idade para inscrição no concurso, no entanto, manteve-se a mesma: é preciso ter entre 18 e 28 anos.

No Brasil, a primeira miss eleita que se enquadra nesse novo quesito é a goiana Renata Guerra Otoni, 27, mãe da pequena Samira, de 4 anos. Ela ficou entre as 7 finalistas do Miss Universo Brasil 2023, mas quem levou a melhor foi a gaúcha Maria Eduarda Brechane, 19. Vale dizer que outras duas mamães participaram do concurso: as misses Piauí, Gabriela Reis Menezes, 26, e Maranhão, Lorena Caroline Maia e Silva, 27.

A coroação da Miss Universo 2023 será no dia 18 de novembro e acontecerá, pela primeira vez, em El Salvador, também na América Central. A 72ª edição do mundial será a primeira 100% sob a gestão da empresária tailandesa transgênero Anne Jakrajutatip. Ela adquiriu a marca em meados do ano passado e promete impulsionar o Miss Universo como nunca antes.

Cerca de 80 misses devem estar presentes na disputa e quem passa a coroa é a norte-americana R’Bonney Gabriel, 29, eleita em janeiro deste ano em Nova Orleans (EUA).