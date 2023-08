Com emendas de Alan Rick, saúde do estado recebe equipamentos hospitalares

Nesta terça-feira (8), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) recebeu equipamentos hospitalares adquiridos pelo governo do estado com recursos do Ministério da Saúde e de emendas parlamentares, entre eles, o senador Alan Rick (UB). A entrega ocorreu no quadrilhódromo da Amadeo Barbosa.

Ao todo, são 282 equipamentos que, segundo o secretário Pedro Pascoal, vão equipar unidades das regionais do Alto Acre, Purus, Tarauacá-Envira, Juruá e Baixo Acre. Um investimento de R$ 1,5 milhão.

O senador Alan Rick, que está cumprindo as atividades parlamentares em Brasília, foi representado pelo coordenador de gabinete Marcelo Matos. “A saúde sempre foi uma prioridade do senador Alan Rick. Aqui está o resultado de uma pequena parcela do que ele destinou ainda quando deputado federal para melhorar a estrutura de atendimento nas unidades de saúde, que ele fez questão de visitar em todas as regionais do estado. Até o momento já são mais de R$ 140 milhões em recursos enviados para o governo e as prefeituras investirem em saúde.” – frisou.

Na solenidade de entrega, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção da primeira etapa da nova Maternidade, que deverá se chamar Marieta Messias Cameli. Obra de mais de R$ 29 milhões. “Em nome da minha avó vamos homenagear todas as mães acreanas. Agradeço a todos os parlamentares. Nunca deixo de agradecer porque ninguém governa só.” – disse Cameli.

Na próxima semana, o governo do estado deve entregar a Unidade Mista em Saúde de Assis Brasil reformada. Mais uma obra com recursos de emendas destinadas por Alan Rick, quando deputado federal.