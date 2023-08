Aberson Carvalho afirma que Educação vive momento ímpar no Governo Cameli

“A Educação vive um momento ímpar e diferenciado”. Foram essas as palavras do secretário de Educação do Acre, professor Aberson Carvalho, ao destacar as ações do governo do Estado, nesta segunda-feira, dia 28, no município de Feijó, onde foram entregues tablets, kits escolares, além de fardamentos.

“Vivemos esse momento diferenciado e ímpar e o governador Gladson Cameli nos dá totais condições para que a gente possa estar fazendo esses investimentos”. Na verdade, somente em Feijó, 11 escolas indígenas estão sendo construídas além das duas que sendo reformadas, uma na zona urbana e outro na zona rural.

Somente na reforma dessas duas escolas estão sendo investidos valores que chegam na casa dos R$ 500 mil, fruto de convênios e também de recursos do próprio governo do Estado. “Hoje, para se ter uma ideia, fizemos a entrega de tables, de kits escolares, de fardamentos, sem falar no prato-extra, que tornam a educação diferenciada”, afirmou o secretário Aberson Carvalho.

O prato extra é uma política adotada pelo governador Gladson Cameli desde 2019 porque ele entende que uma criança bem alimentada consegue aprender mais e melhor. Essa educação diferenciada também está voltada não somente para o aluno, mas também para o professor, que tem sido valorizado ao longo dos últimos anos.

“O nosso governo está fazendo uma revolução tecnológica na educação”, afirma Aberson. Ele sabe o que diz. Neste momento, o governo do Estado, por meio da SEE, está fechando licitação para internet nas escolas mais isoladas, nas mais afastadas, colocando inclusive placa solar onde não tem energia. “Vamos deixar essas escolas conectadas com o mundo”, faz questão de dizer.

“Sabemos que temos muita coisa ainda para avançar, esse ano é ano de Ideb e o nosso foco deve ser sempre essa avaliação, que é nacional e a gente tem consciência do trabalho que ainda precisamos fazer, sem deixar de reconhecer que já avançamos muito. Os desafios continuam, mas o governador Gladson Cameli deixará na educação a melhor marca da história”, enfatizou o secretário.

O diretor da escola indígena Huni Kui Siã, na aldeia Paroá, Jarle de Lima Barbosa, fez questão de agradecer ao governador pelos kits que estão sendo recebidos pelos alunos do primeiro ao quinto ano. “Só temos a agradecer o apoio do governador e a nossa comunidade está muito feliz”, disse ele.