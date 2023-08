Com espetáculo em libras, quadrilha junina acreana fica em 4º lugar em campeonato no Ceará

A quadrilha junina Malucos na Roça conquistou o quarto lugar no campeonato estadual de quadrilhas do Festejo Ceará Junino. Um diferencial da equipe acreana foi a realização de uma apresentação com a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O grupo viajou cinco dias de ônibus do Acre até Maracanaú (CE), para se apresentar no encerramento do campeonato, evento que marca o fim das atividades culturais no estado.

No evento, dançam as melhores quadrilhas do Ceará, que são as campeãs dos festivais cearenses. É a primeira vez que uma quadrilha de outro estado participa do concurso.

A junina acreana foi elogiada por levar, pela primeira vez, ao Nordeste uma apresentação junina acessível. Ela também foi a primeira a trazer um trabalho acessível no estado do Acre, em 2018, quando se consagrou campeã.