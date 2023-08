Com litro do açaí vendido à R$ 13, comerciante diz que procura é alta: “O povo leva muito”

O comerciante Carlos, vendedor de açaí no município de Feijó, no interior do Acre, expõe feliz o isopor com poucas unidades de açaí. Segundo ele, as vendas são grandes mas devem aumentar no final do Festival do Açaí, que encerra neste domingo (20) com show do Marcynho Sensação.

Para Carlos, a procura maior deve acontecer no final do festival, pois muitas pessoas levam sacos com os litros do açaí. O litro do tem sido vendido com o preço médio de R$ 13,00 em diversos lugares de Feijó.

“Muita gente de Rio Branco e outros lugares levam de 20 a 30 litros de açaí. Aqui no isopor tem pouco, mas no estoque tem mais de mil litros. O povo leva muito”, disse.