Com mangás e cosplay, Coleções do Rex mostra cultura geek na Expoacre

A Expoacre, a cada ano que passa, se torna mais inclusiva para todos os públicos. Este ano, um dos grandes investimentos foi a cultura nerd e geek. No Galpão do Sebrae, a loja Coleções do Rex trouxe diversas opções de mangás, além da parceria com a loja Action Geek, que trouxe diversos jogos de tabuleiro e itens colecionáveis.

Para Rex, a expectativa foi acima do esperado. “Realmente houve um crescimento comparado ao ano passado e isso acontece justamente pelo apoio do Sebrae. Esse ano, além dos meus produtos tradicionais, trouxe também livros de escritores acreanos e para completar, trouxe a Action Geeks, que é como um casamento perfeito”, explica.

A Action Geeks trabalha com jogos de tabuleiros, colecionáveis e decoração. Além dessa parceria, o Rex também inovou com o cosplay, que chama atenção do público mais jovem. “É a cereja do bolo. Muitos vem pela curiosidade e eu falo que os cosplay é de um mangá e já faço o gancho mostrando os produtos. Eu trouxe muito por uma satisfação pessoal, porque eu gosto, mas as pessoas também procuram por curiosidade é porque muitos tem vergonha de fazer também”, explica.

A loja Coleções do Rex fez uma parceria com o Sebrae, e segundo Rex, o apoio surgiu por uma iniciativa dele de buscar um suporte. “Com o apoio do Sebrae, minhas vendas aumentaram em 30% se comparado com o ano passado. Essa porcentagem faz diferença. Amanhã é o último dia mas ainda dá tempo de visitar o estande azul no galpão do Sebrae, que a Coleções do Rex vai estar aqui, com a Action Geeks”, disse.

Rex contou ainda que neste domingo (6), será exibido um episódio do anime One Piece, previsto para as 21h no espaço onde acontece a Expo Games, ao lado do galpão da Indústria.

