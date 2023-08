Com shows confirmados, Barões da Pisadinha, Aldair Playboy e Léo Magalhães deixam recado aos acreanos

A Expoacre Juruá 2023 está se aproximando e promete ser um evento incrível em Cruzeiro do Sul. Com uma mistura de agronegócios e entretenimento, essa feira se destaca como uma das maiores da região do Juruá. De 30 de agosto a 3 de setembro, a cidade se transformará em um ponto de encontro para moradores locais e visitantes que desejam aproveitar todas as atrações oferecidas.

Neste ano, a Expoacre Juruá terá a honra de receber algumas das principais estrelas da música nacional. Entre as atrações mais esperadas, estão os renomados artistas Barões da Pisadinha, Aldair Playboy e Léo Magalhães. Esses talentosos cantores não apenas vão proporcionar momentos de entretenimento inesquecíveis, mas também vão deixar mensagens especiais para os cruzeirenses que estarão presentes nessa emocionante feira de agronegócios e lazer.

A presença dos Barões da Pisadinha, Aldair Playboy e Léo Magalhães certamente contribuirá para criar uma atmosfera festiva e animada durante o evento. Suas músicas cativantes e performances envolventes prometem encantar o público e garantir que todos tenham uma experiência memorável.

Além das atrações musicais, a Expoacre Juruá 2023 oferecerá uma variedade de atividades relacionadas ao agronegócio, oportunidades de negócios, exposições culturais e gastronômicas. Os visitantes poderão conhecer mais sobre os produtos e serviços locais, além de desfrutar das delícias culinárias da região.

Com uma programação diversificada, a Expo Acre Juruá 2023 certamente se tornará um marco na história de Cruzeiro do Sul e uma oportunidade única para os moradores locais e visitantes desfrutarem de momentos de diversão, aprendizado e celebração. Portanto, marque as datas em sua agenda e prepare-se para participar dessa emocionante feira de agronegócios e entretenimento no coração do Juruá.

Na abertura, no dia (30) de agosto, acontece o show da banda Barões da Pisadinha. Em seguida, dia 1º de setembro, será realizado a apresentação do cantor Aldair Playboy. Já o cantor Léo Magalhães se apresenta no encerramento da feira, no dia 3 de setembro. O evento será realizada novamente na área do Estádio Arena do Juruá, na Rodovia AC-405.

Veja o recado dos cantores:

Aldair Playboy

Barões da Pisadinha