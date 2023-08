Como antecipar o FGTS pelo aplicativo? Entenda crédito e veja passo a passo

O que significa antecipar o FGTS?

Antecipar o FGTS significa acessar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço antes dos prazos normais de saque em situações como demissão sem justa causa, aposentadoria e doenças graves. Desse modo, a ação envolve obter um empréstimo em instituições financeiras, usando o saldo do FGTS como garantia.

Vale lembrar que a modalidade saque-aniversário permite retirar parte do saldo do FGTS anualmente no mês do aniversário. Mas, no caso de uma antecipação, o saldo futuro que seria sacado nos anos seguintes é bloqueado como garantia para o empréstimo. Por exemplo, o trabalhador pode antecipar saques futuros dos próximos anos em troca de um empréstimo imediato. A modalidade pode ter custos, como pagamento de juros sobre o empréstimo, e afetar os saques futuros do FGTS. Nesse sentido, cada instituição financeira pode ter condições e taxas específicas para essa antecipação.

Quem pode antecipar o FGTS?

Pode antecipar o FGTS a pessoa maior de 18 anos, que possui conta corrente na Caixa, é optante pelo saque-aniversário FGTS, tem saldo suficiente no FGTS, apresenta CPF regular na Receita Federal, está adimplente com a Caixa ou que pretende usar do crédito para quitação de dívida.

Quanto posso antecipar do meu FGTS?

É possível antecipar até 5 períodos do saque -aniversário FGTS, desde que o valor mínimo do empréstimo seja de R$ 500. Além disso, cada saque antecipado deve ser igual ou maior a R$ 200.

Como antecipar o FGTS pelo aplicativo?

Passo 1. Para contratar, você precisa aderir a modalidade saque-aniversário. Comece acessando o seu aplicativo FGTS da Caixa, disponível para Android e iPhone (iOS). Na tela inicial, clique em “Saque Aniversário do FGTS”. Na tela seguinte, clique em “Modalidade Saque Aniversário”.

Passo 2. Role a tela até encontrar a opção “Alterar sistema saque FGTS” e clique sobre ela. Aparecerá uma mensagem informando a alteração da modalidade saque rescisão para o saque aniversário. Confirme.

Passo 3. Agora você já pode antecipar o seu FGTS. Volte para a página inicial do aplicativo e clique na opção “Autorizar bancos a consultarem o seu FGTS”. Depois, selecione a opção “Empréstimo saque aniversário”.

Passo 4. Na tela seguinte, clique em “Visualizar Termo” e leia as condições estabelecidas pela Caixa. Depois, clique em “Li e aceito os termos e condições” no fim da página e clique em “continuar”.

Passo 5. Selecione a opção “Adicionar Instituição” e coloque o nome do banco pelo qual deseja solicitar a antecipação do FGTS. Pode ser pela própria Caixa, NuBank, Banco do Brasil ou qualquer outro banco que você tenha conhecimento que oferece a opção de antecipação. Depois, clique em “continuar”.