Como ativar o modo silencioso no Instagram e evitar notificações

Ativar o modo silencioso no Instagram é um procedimento simples. O recurso desativa automaticamente todas as notificações do app dentro de um período de até 12 horas, ideal para dar um tempo do aplicativo durante à noite, por exemplo. O usuário pode definir o horário manualmente e, durante esse período, uma etiqueta será exibida no perfil para informar aos seguidores que aquela conta está offline naquele momento. Os amigos também serão avisados caso enviem mensagens no Direct. Quer testar? Confira, a seguir, como ativar o recurso.