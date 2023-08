Como era a vida dos pais de Larissa Manoela antes da filha brilhar?

O escândalo envolvendo os pais de Larissa Manoela ainda possui diversas perguntas a serem respondidas. Uma delas é: o que os genitores da artista faziam antes de cuidar da carreira dela? Isso porque Silvana Taques e Gilberto Elias abandonaram seus antigos trabalhos para gerir o sucesso da filha.

A família era originária do Paraná e possuíam uma vida de classe média. Formada em Pedagogia, Silvana deixou a carreira em 2010, logo quando foram se mudar para o Sudeste. Já Gilberto, trabalhava como corretor de imóveis e abandonou uma profissão de 13 anos.

Após isso, os pais de Larissa Manoela passaram a gerenciar a carreira da artista. Nesta época, ela começou com novelas mirins no SBT. Casados há 28 anos, eles dividiam as funções para gerenciar melhor o trabalho de Larissa. Gilberto ocupou as funções de produtor de eventos, campanhas publicitárias e demais serviços.

Além disso, Gilberto e Silvana criaram algumas empresas para fazer a administração dos negócios. Dentre elas, está a Dalari, negócio que pertencia 98% para eles. Por isso, Larissa decidiu expor suas versões dos fatos ao Fantástico. Na ocasião, ela revelou detalhes da sua carreira e ainda disse que abriu mão de tudo que conquistou para fornecer conforto aos pais.

Na entrevista, Larissa Manoela admitiu que os dois abandonaram a sua vida para cuidar da carreira da artista. “Eu entendo que eles optaram por abdicar de suas vidas para estarem comigo, só queria entender esse negócio. Como estava essa questão financeira que nunca me era apresentada, que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago”, disse ela.